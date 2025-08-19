Acesse sua conta
Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Candidaturas e prova podem ser realizadas até o dia 31 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:42

Superior Tribunal Militar (STM)
Superior Tribunal Militar (STM) Crédito: Reprodução/ Senado Federal

A Justiça Militar da União (JMU) abriu inscrições para o processo seletivo, com o objetivo de contratar estagiários de estudantes de nível superior para atuar no Superior Tribunal Militar (STM) e nas Auditorias da JMU distribuídas pelo território nacional. Em Salvador, são cinco vagas disponíveis.  As inscrições podem ser efetuadas até o dia 31 de agosto. A carga horária é de 20 horas semanais e a bolsa é no valor de R$ 1,1 mil, além do valor do transporte, que varia conforme a cidade onde o estagiário desempenhará suas funções.

As inscrições devem ser realizadas de forma online, pelo site da empresa escolhida para organizado o certame, a Super Estágios. Após a inscrição, os candidatos devem realizar uma prova online, que pode ser respondida também até 31 de agosto. A divulgação do resultado final será no dia 9 de setembro.

Os candidatos que obtiverem a pontuação mínima na prova online vão compor a lista classificatória. Em seguida, participarão das fases de análise curricular e entrevista, conduzidas pelas unidades da JMU, conforme previsto no edital.

