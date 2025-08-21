BIBLIOTERAPIA

Histórias que curam! Veja como a leitura pode ajudar na saúde mental

Cresce o uso de livros como apoio terapêutico para emoções

Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:00

Leitura pode aliviar estresse e solidão, mas exige cuidados Crédito: Freepik

Muito além do entretenimento, os livros vêm sendo usados como aliados no cuidado emocional. A biblioterapia, prática que conecta literatura e saúde mental, ganha cada vez mais adeptos ao redor do mundo.

A técnica envolve indicações personalizadas de leitura e promete acolher quem enfrenta ansiedade, depressão ou situações de vida desafiadoras. Mas especialistas alertam: nem sempre a terapia literária funciona da mesma forma para todos.

Veja quais livros Celina lê em "Vale Tudo" 1 de 6

"Você pode respirar fundo e dizer: ‘Não estou sozinha nessa jornada’", relatou à BBC Elizabeth Russell, que encontrou na biblioterapia um caminho para lidar com dores emocionais.

O que está por trás da biblioterapia

A biblioterapia não é novidade: foi usada até por soldados na Primeira Guerra. Hoje, ressurgiu em forma de consultas individuais ou listas oficiais de recomendações, unindo literatura e saúde mental.

Ao mergulhar em histórias, muitos leitores descobrem novas maneiras de lidar com a realidade. Pesquisas apontam que a ficção pode aumentar empatia e até reduzir sentimentos de solidão. Para alguns, é um alívio imediato.

Ainda assim, não se trata de um remédio universal. O impacto depende da obra escolhida e da relação emocional de cada leitor com o tema. Um livro pode curar, mas também pode trazer desconforto.

Os benefícios e os limites da leitura terapêutica

Estudos mostram que a leitura pode fortalecer vínculos sociais, aumentar autoconfiança e estimular a empatia. Crianças também se beneficiam, tornando-se mais expressivas e com menos comportamentos agressivos.

Mas nem sempre os efeitos são positivos. Relatos indicam que ficções sobre transtornos alimentares, por exemplo, podem agravar sintomas em leitores vulneráveis. Por isso, é essencial cuidado nas escolhas.

A biblioterapia deve ser vista como complemento e não substituto de tratamentos médicos. Seu potencial está em ser um recurso adicional, capaz de oferecer conforto quando bem orientada.

Como trazer os livros para o cuidado diário

Bibliotecas e clubes de leitura se tornaram pontos de apoio importantes. No Reino Unido, programas de biblioterapia já emprestaram milhões de livros para pessoas em busca de bem-estar.

Especialistas explicam que refletir sobre os livros em grupo amplia o efeito positivo. As histórias funcionam como ensaios seguros para enfrentar situações complexas da vida real.