PROCESSO JUDICIAL

Murilo Huff alega que Léo passou mal e Dona Ruth foi negligente, revela jornalista

Cantor obteve guarda provisória do filho com Marília Mendonça após audiência de conciliação nesta segunda-feira (30)

Elis Freire

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:33

Leo e Murilo Huff / Leo e Dona Ruth Crédito: Reprodução

A disputa pela guarda de Leo, filho de Marília Mendonça, segue ganhando novos desdobramentos. Desta vez, durante o programa Fofocalizando desta terça-feira (1º), o jornalista Leo Dias revelou detalhes sórdidos que teriam motivado a ação judicial empreendida pelo pai Murilo Huff. O cantor obteve guarda provisória do filho com Marília Mendonça após audiência de conciliação nesta segunda-feira (30) e Léo já está no novo lar com o cantor. >

De acordo com o comunicador, no processo, Murilo alega que o menino passou mal de diabetes quando vivia com a avó e ele próprio teve que levá-lo às pressas ao hospital. O incidente teria levado o sertanejo a acusar Dona Ruth, mãe de Marília de negligência, que até então tinha a tutela principal por abrigar a criança.>

Uma outra revelação também teria deixado Murilo aos nervos. Isso por que o sertanejo teria recebido informações sensíveis vindas das babás que cuidam de Leo. Os detalhes que não foram revelados, mas que teriam pesado para que Huff fizesse algo para garantir o zelo de seu filho. >

Até o momento, nenhuma das partes se pronunciou publicamente sobre a alegação de negligência. >

Relembre o caso

Conforme veio à tona na última segunda-feira (23), Huff entrou na Justiça com uma ação pela guarda unilateral do filho, que desde a morte trágica de Marília Mendonça em 2021 era compartilhada entre os dois — pai e avó do menino.>

Murilo explicou que tomou a decisão "por um bem maior" e alertou o público: "Não julguem sem conhecer a história por completo”. Ele justificou ainda que só deseja "exercer plenamente o papel de pai".>