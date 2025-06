VÍDEO RESGATADO

Marília Mendonça se separou de Murilo Huff por conta da mãe Ruth? Sertanejo Bruno deu pista

Cantor falou em vídeo sobre o envolvimento da avó de Léo no término do casal

Há cerca de quatro anos, sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, fez um vídeo afirmando que Marilia Mendonça terminou o casamento com Murilo Huff por conta da mãe Dona Ruth. Essas imagens voltaram a circular nas redes sociais em meio à polêmica envolvendo a ação de Murilo contra a ex-sogra para garantir a guarda unilateral de seu filho .>

Desde a morte da cantora em 2021, o pequeno vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia, capital de Goiás. Mesmo não residindo com a criança, Murilo mantém contato constante com Léo, acompanhando o crescimento de perto e dividindo os cuidados com a avó.>