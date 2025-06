ATO SOLIDÁRIO

'Pagar esse valor para que todos tenham paz', afirma Pato sobre custeio do translado de Juliana Marins

Ex-jogador decidiu arcar com os custos para trazer o corpo da brasileira da Indonésia

“Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família”, afirmou o famoso ao perfil Alfinetei nesta quarta-feira (25). De acordo com a página, Pato já entrou em contato com os entes de Juliana para arcar com os valores necessários para a vinda do corpo ao país. >