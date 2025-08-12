Você amarrou uma fitinha em sua mala? Nunca mais faça isso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:48
Quem nunca amarrou uma fitinha na mala? Esse é um dos hábitos mais comuns entre os viajantes, na tentativa de facilitar a identificação. Mas o simples acessório pode gerar sérios problemas - incluindo até a perda ou extravio da bagagem.
Esse risco ocorre pois a fita pode se enroscar em máquinas e esteiras de aeroportos, gerando danos e até atrasos que podem comprometer toda a viagem. Para evitar situações como essa, uma boa alternativa é usar etiquetas de bagagem, ou mesmo optar por uma mala que se destaque na esteira, com uma estampa ou cor mais 'diferentona'.
"Escolher uma mala de cor vibrante ou incomum costuma ser a maneira mais rápida de identificá-la, permitindo que você saia do aeroporto mais rapidamente. Quem viaja com equipamentos caros e volumosos, como golfistas, deve ter cuidado extra ao escolher uma mala que se destaque e seja fácil de localizar", disse Gareth Llewellyn, especialista em viagens de luxo da agência de turismo Chaka Travel, no Reino Unido, ao The Mirror.