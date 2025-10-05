Acesse sua conta
Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Seis homens participaram dos ataques que só se encerraram após intervenção de funcionários

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 19:06

Briga em Mc Donald's de Salvador
Briga em Mc Donald's de Salvador Crédito: Reprodução

Uma cena lamentável assustou consumidores do Mc Donald's localizado na Avenida Paralela, em Salvador. Na noite de sábado (4), um grupo de torcedores rivais iniciaram uma confusão com agressões físicas no local.

Um vídeo gravado por um cliente que estava em uma das mesas mostra que um torcedor que usava a camisa da organizada Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) está diante da escada de acesso a área das mesas do restaurante, ao lado de outro homem, discutindo com outras pessoas.

O vídeo inicia com a briga acontecendo na escada do estabelecimento
Ali mesmo os envolvidos começam a trocar socos e pontapés
Dois homens estão na parte de cima
E outros quatro homens estão na parte de baixo da escada
Todos sobem e a briga acontece no salão do restaurante
Os homens seguem trocando socos no local
Os clientes tentam se proteger em meio à pancadaria
A briga é generalizada
Um dos homens usava uma camisa da torcida organizada TUI e outro do time Botafogo
Funcionários chegam e apartam a briga
Só neste momento a confusão termina
O vídeo inicia com a briga acontecendo na escada do estabelecimento

Logo em seguida, começa uma briga ainda na escada e outros quatro homens aparecem no confronto, um deles com a camisa do Botafogo. O grupo troca socos e pontapés, enquanto as pessoas que estavam lanchando tentam se proteger.

Em uma das mesas, duas mulheres ficam encurraladas no meio da briga e um homem que as acompanhava precisa se colocar na frente para protegê-las.

Funcionários da rede de fastfood aparecem e conseguem separar a briga. Os quatro homens vão embora, enquanto os outros dois ficam no local.

Não há informações sobre o que motivou a briga. Nas redes sociais, usuários apontaram que no grupo de quatro homens teriam integrantes da torcida organizada Bamor. As polícias Civil e Militar foram procuradas e informaram que não foram acionadas e nenhuma ocorrência foi registrada. A rede Mc Donald's também foi procurada, mas ainda não respondeu.

