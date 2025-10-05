ASTROLOGIA

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Mensagens espirituais pedem atenção às escolhas e equilíbrio para lidar com tensões internas

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 00:01

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Neste domingo (5), o Anjo da Guarda traz recados importantes para três signos do zodíaco. Gêmeos, Leão e Capricórnio sentirão de forma mais intensa a necessidade de administrar emoções, evitar atitudes impulsivas e refletir antes de tomar decisões. A energia do dia pede calma, silêncio interior e cuidado com palavras e reações.

Gêmeos

O recado espiritual para Gêmeos é claro: cautela diante das indecisões. A tendência é de dispersão, com pensamentos acelerados que podem gerar ansiedade. O Anjo da Guarda recomenda pausar, escrever ou organizar ideias antes de agir. O desafio é não se deixar levar pelo excesso mental, ouvindo também a intuição para encontrar clareza.

Leão

Para os leoninos, o alerta é de autocontrole. O desejo de reconhecimento pode se intensificar, mas a espiritualidade pede equilíbrio para não reagir de forma impulsiva a críticas ou cobranças. O Anjo da Guarda lembra que o brilho verdadeiro vem de quem domina as próprias emoções. Evitar respostas rápidas e agir com serenidade será fundamental.

Capricórnio

O recado dos anjos para Capricórnio envolve revisão e paciência. Estruturas internas e externas podem ser testadas, exigindo sabedoria para lidar com situações que parecem fugir do controle. O Anjo da Guarda orienta a não resistir ao que já não faz sentido, confiando que o que ruir abrirá espaço para algo mais sólido e verdadeiro.