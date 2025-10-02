Acesse sua conta
4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias

Sagitário, Peixes, Leão e Aquário estarão sob energias de expansão e podem embarcar em experiências marcantes que abrirão novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:00

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos
Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos Crédito: Divulgação

Outubro de 2025 chega com fortes movimentos astrais que favorecem mudanças de rota e experiências inéditas. A entrada do Sol em Escorpião, no dia 22, e o trânsito de Mercúrio em Sagitário, em 29 de outubro, despertam nos signos a necessidade de buscar novos horizontes. Para Sagitário, Peixes, Leão e Aquário, o mês promete jornadas inesperadas que podem transformar a forma como enxergam a vida.

Sagitário

Naturalmente ligado à aventura e ao desejo de expansão, Sagitário encontrará neste mês o cenário perfeito para se lançar em novas experiências. Convites inesperados, propostas profissionais ou até uma viagem improvisada podem marcar o período. A entrada de Mercúrio em seu signo reforça a energia de movimento e favorece decisões rápidas, que abrirão portas para contatos e aprendizados.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Peixes

Os piscianos viverão um processo mais introspectivo, com forte desejo de mudança de ares. Netuno, em retrogradação, intensifica a busca por equilíbrio e tranquilidade, estimulando retiros, escapadas curtas ou viagens voltadas ao bem-estar espiritual. Para Peixes, outubro será um mês de cura e expansão interior, mesmo em jornadas discretas e silenciosas.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Leão

O mês traz a possibilidade de deslocamentos ligados à realização pessoal e profissional. Uma viagem de negócios pode surgir de forma inesperada, assim como convites para expandir contatos em outros lugares. Além de novas perspectivas, o período ajudará os leoninos a valorizar ainda mais seus laços afetivos, ao perceber a importância de equilibrar conquistas externas e vida íntima.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Aquário

Ligado à inovação e à busca por transformações, Aquário sentirá em outubro um chamado para sair da zona de conforto. Uma viagem inesperada pode colocar o signo diante de desafios inéditos, exigindo adaptação rápida e flexibilidade. A experiência, embora surpreendente, será uma oportunidade de crescimento, ajudando os aquarianos a colocar em prática mudanças que vinham sendo adiadas.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Leão Sagitário Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

