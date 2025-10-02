ASTROLOGIA

4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias

Sagitário, Peixes, Leão e Aquário estarão sob energias de expansão e podem embarcar em experiências marcantes que abrirão novos caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:00

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos Crédito: Divulgação

Outubro de 2025 chega com fortes movimentos astrais que favorecem mudanças de rota e experiências inéditas. A entrada do Sol em Escorpião, no dia 22, e o trânsito de Mercúrio em Sagitário, em 29 de outubro, despertam nos signos a necessidade de buscar novos horizontes. Para Sagitário, Peixes, Leão e Aquário, o mês promete jornadas inesperadas que podem transformar a forma como enxergam a vida.

Sagitário

Naturalmente ligado à aventura e ao desejo de expansão, Sagitário encontrará neste mês o cenário perfeito para se lançar em novas experiências. Convites inesperados, propostas profissionais ou até uma viagem improvisada podem marcar o período. A entrada de Mercúrio em seu signo reforça a energia de movimento e favorece decisões rápidas, que abrirão portas para contatos e aprendizados.

Características do signo de Sagitário 1 de 9

Peixes

Os piscianos viverão um processo mais introspectivo, com forte desejo de mudança de ares. Netuno, em retrogradação, intensifica a busca por equilíbrio e tranquilidade, estimulando retiros, escapadas curtas ou viagens voltadas ao bem-estar espiritual. Para Peixes, outubro será um mês de cura e expansão interior, mesmo em jornadas discretas e silenciosas.

Características de Peixes 1 de 8

Leão

O mês traz a possibilidade de deslocamentos ligados à realização pessoal e profissional. Uma viagem de negócios pode surgir de forma inesperada, assim como convites para expandir contatos em outros lugares. Além de novas perspectivas, o período ajudará os leoninos a valorizar ainda mais seus laços afetivos, ao perceber a importância de equilibrar conquistas externas e vida íntima.

Características do signo de Leão 1 de 8

Aquário

Ligado à inovação e à busca por transformações, Aquário sentirá em outubro um chamado para sair da zona de conforto. Uma viagem inesperada pode colocar o signo diante de desafios inéditos, exigindo adaptação rápida e flexibilidade. A experiência, embora surpreendente, será uma oportunidade de crescimento, ajudando os aquarianos a colocar em prática mudanças que vinham sendo adiadas.