Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jéssica Senra emociona ao falar sobre pausa na carreira e retorno à TV: 'Arrisquei cheia de medo'

Apresentadora compartilhou aprendizados após deixar o jornalismo diário e revelou a alegria de estrear em um novo projeto televisivo após dez meses afastada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:30

Jéssica Senra vive novo momento
Jéssica Senra vive novo momento Crédito: Reprodução | Instagram

A jornalista e apresentadora Jéssica Senra abriu o coração ao relembrar o período em que deixou o jornalismo diário, depois de mais de 20 anos dedicados à profissão. Segundo ela, a decisão foi marcada por dúvidas, angústias e reflexões profundas sobre os rumos da carreira.

“Há uns seis meses eu vim aqui, abri meu coração, falei da dificuldade de deixar o jornalismo diário e de não saber exatamente que direção tomar depois de duas décadas no mesmo ofício. Passei por um período de muitas reflexões, mas hoje vejo as coisas com mais clareza”, disse.

Jéssica Senra

Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra comandou o BMD até dezembro de 2024 por Reprodução / Redes Sociais
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jessica Senra por Reprodução/Instagram
Vanderson Nascimento e Jessica Senra por Reprodução
Jessica Senra ficou à frente do BMD por seis anos por Divulgação
Ayres Rocha apresentando o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Redes sociais
1 de 13
Jéssica Senra por Reprodução

Nesse tempo, Jéssica revelou ter aprendido lições importantes, que gostaria de ter ouvido no início do processo. “O novo desperta emoções, desperta medo. Mas junto com o medo também vem a coragem, a força. Minha irmã me provocou a olhar para o novo com curiosidade em vez de medo. Isso virou uma chave dentro de mim”, contou.

Leia mais

Imagem - Helicóptero, luxo e carruagem: veja fotos da festa de R$ 4 milhões de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Helicóptero, luxo e carruagem: veja fotos da festa de R$ 4 milhões de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Imagem - VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao aparecer andando sem cadeira de rodas

VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao aparecer andando sem cadeira de rodas

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

A jornalista disse ter revisitado a própria trajetória e percebeu que os momentos de maior transformação surgiram quando ela deu passos corajosos. “Tantas vezes arrisquei cheia de medo, e minha coragem sempre foi recompensada. Dessa vez não foi diferente”, afirmou.

Dez meses depois de se afastar da televisão, Jéssica comemora o retorno com um projeto que considera especial. “Eu volto para a TV em um programa maravilhoso, que tem tudo a ver com o que acredito, com minha missão de empoderar pessoas e de mostrar o valor que cada uma de nós tem. É uma forma de servir à minha cidade, ao meu estado, levando informação, sabedoria e inspiração”, explicou.

Leia mais

Imagem - Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Imagem - Quem é Hungria, cantor internado com suspeita de intoxicação por metanol

Quem é Hungria, cantor internado com suspeita de intoxicação por metanol

Imagem - Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Além da nova fase na TV, ela também celebrou a primeira publicidade em muitos anos, lembrando que começou a carreira justamente na área publicitária, aos 13 anos. Agora, no entanto, encara a experiência com autonomia para escolher com quem deseja trabalhar.

Para ela, esse momento simboliza mais do que um recomeço: é a confirmação de que vale a pena se permitir mudar. “Nossa coragem é sempre recompensada. Se dentro de você existe a semente da mudança, existe também a capacidade de realizar o que deseja. Acredite: bote o pé que Deus bota o chão”, finalizou.

Tags:

Jéssica Senra

Mais recentes

Imagem - Apenas 3 ovos cozidos por dia: em meio a divórcio, Nicole Kidman seguiu dieta restrita para emagrecer para filme

Apenas 3 ovos cozidos por dia: em meio a divórcio, Nicole Kidman seguiu dieta restrita para emagrecer para filme
Imagem - Outubro: saiba quais signos terão boas novas no amor e o que vai rolar

Outubro: saiba quais signos terão boas novas no amor e o que vai rolar
Imagem - 4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias

4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
03

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
04

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo