Jéssica Senra emociona ao falar sobre pausa na carreira e retorno à TV: 'Arrisquei cheia de medo'

Apresentadora compartilhou aprendizados após deixar o jornalismo diário e revelou a alegria de estrear em um novo projeto televisivo após dez meses afastada

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:30

Jéssica Senra vive novo momento Crédito: Reprodução | Instagram

A jornalista e apresentadora Jéssica Senra abriu o coração ao relembrar o período em que deixou o jornalismo diário, depois de mais de 20 anos dedicados à profissão. Segundo ela, a decisão foi marcada por dúvidas, angústias e reflexões profundas sobre os rumos da carreira.

“Há uns seis meses eu vim aqui, abri meu coração, falei da dificuldade de deixar o jornalismo diário e de não saber exatamente que direção tomar depois de duas décadas no mesmo ofício. Passei por um período de muitas reflexões, mas hoje vejo as coisas com mais clareza”, disse.

Nesse tempo, Jéssica revelou ter aprendido lições importantes, que gostaria de ter ouvido no início do processo. “O novo desperta emoções, desperta medo. Mas junto com o medo também vem a coragem, a força. Minha irmã me provocou a olhar para o novo com curiosidade em vez de medo. Isso virou uma chave dentro de mim”, contou.

A jornalista disse ter revisitado a própria trajetória e percebeu que os momentos de maior transformação surgiram quando ela deu passos corajosos. “Tantas vezes arrisquei cheia de medo, e minha coragem sempre foi recompensada. Dessa vez não foi diferente”, afirmou.

Dez meses depois de se afastar da televisão, Jéssica comemora o retorno com um projeto que considera especial. “Eu volto para a TV em um programa maravilhoso, que tem tudo a ver com o que acredito, com minha missão de empoderar pessoas e de mostrar o valor que cada uma de nós tem. É uma forma de servir à minha cidade, ao meu estado, levando informação, sabedoria e inspiração”, explicou.

Além da nova fase na TV, ela também celebrou a primeira publicidade em muitos anos, lembrando que começou a carreira justamente na área publicitária, aos 13 anos. Agora, no entanto, encara a experiência com autonomia para escolher com quem deseja trabalhar.