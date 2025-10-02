VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao aparecer andando sem cadeira de rodas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:12
Carlinhos de Jesus emocionou fãs e seguidores ao surgir em um vídeo de fisioterapia, desta vez sem a cadeira de rodas. Nas imagens, o coreógrafo aparece realizando exercícios de alongamento, agachamentos e fortalecimento muscular, mostrando avanços significativos em sua recuperação. Ele descobriu que tem uma doença neurológica e autoimune que limitou seus movimentos corporais.
O artista, que vem enfrentando limitações físicas após complicações de saúde que o levaram a depender da cadeira de rodas, destacou a importância da disciplina e do acompanhamento médico no processo. Nas redes sociais, ele deixou uma mensagem otimista sobre a evolução.
“Minha gente!!! Venho compartilhar com vocês meu progresso com auxílio de muita fisioterapia e acompanhamento médico, estou muito feliz e confiante que em breve possa dançar novamente!”, escreveu.
A publicação rapidamente ganhou repercussão e foi recebida com uma onda de carinho e apoio de fãs e colegas de profissão. Para muitos, ver Carlinhos de Jesus em movimento, ainda que em treinos controlados, representa não apenas um avanço pessoal, mas também um símbolo de esperança e superação.