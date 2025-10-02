Acesse sua conta
Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Cuidados simples antes e depois de esmaltar garantem unhas bonitas mesmo em contato com água e produtos de limpeza

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:42

Lavar pratos, limpar a casa e mexer com água todos os dias são tarefas que costumam encurtar a vida útil da manicure. O esmalte descasca rápido, perde o brilho e as unhas ficam frágeis. Mas algumas técnicas podem ajudar a prolongar o resultado sem precisar abrir mão da rotina. Confira o passo a passo que faz diferença:

1. Limpe e prepare a superfície da unha

Antes de esmaltar, passe removedor sem acetona e finalize com um algodão embebido em álcool 70%. Isso tira qualquer oleosidade e ajuda o esmalte a fixar melhor.

2. Lixe levemente e organize as cutículas

Use uma lixa fina para deixar a superfície levemente áspera e empurre suavemente as cutículas. Isso evita que o esmalte encoste na pele, ponto por onde ele costuma começar a descascar.

3. Aplique base e esmalte em camadas finas

A base é fundamental para aumentar a aderência. Pinte duas ou três camadas finas de esmalte, esperando alguns minutos entre cada uma. Finalize sempre selando também as pontas da unha.

4. Finalize com top coat e reaplique durante a semana

O top coat protege contra água e atrito. O ideal é reaplicar a cada dois ou três dias para reforçar a camada protetora e manter o brilho.

5. Evite contato prolongado com água quente

Água muito quente “amolece” o esmalte e facilita que ele solte. Prefira lavar e enxaguar com água morna ou fria e não mantenha as mãos mergulhadas por muito tempo.

6. Hidrate unhas e cutículas

Após as tarefas, aplique óleo nutritivo (como jojoba, amêndoas ou vitamina E) na base das unhas. Isso fortalece a estrutura e impede que fiquem ressecadas.

7. Faça pequenos retoques quando necessário

Se aparecer uma lasca, lixe imediatamente a ponta e passe uma camada fina de esmalte apenas na área afetada. Em seguida, aplique top coat para uniformizar.

Com esse cuidado contínuo, é possível manter as unhas bonitas mesmo com rotina pesada de louça, faxina e água no dia a dia. Outra opção é usar luva e evitar contato direto com a água.

