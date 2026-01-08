Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juliano Cazarré se emociona ao falar sobre doença rara da filha: ‘Nasceu condenada’

Ator abriu o coração durante entrevista no Caldeirão com Mion

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 19:50

Juliano Cazarré no Santuário de Santa Rita de Cássia
Juliano Cazarré no Santuário de Santa Rita de Cássia Crédito: Reprodução | TV Globo

Ao contar uma história emocionante, o ator Juliano Cazarré se emocionou ao falar sobre doença rara enfrentada pela filha, em entrevista no Caldeirão com Mion, no último sábado (3), durante visita à estátua de Santa Rita de Cássia, em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte.

No bate-papo, ele relembrou a cura da filha Maria Guilhermina, que nasceu com anomalia de Ebstein. "Ela é uma causa impossível porque nasceu condenada, com a anomalia Ebstei - com má formação no coração, é incompatível com a vida. A gente já foi para São Paulo sabendo que ela seria operada. A Guilhermina já passou por três cirurgias cardíacas, no primeiro ano. Ela está com três. Há muito tempo ela não tem nenhuma intercorrência grave. E pra mim é outro Cristo, é o Alter Christus", disse aos pés da imagem de Santa Rita de Cássia, maior monumento católico do mundo, com 56 metros de altura.

Juliano e Letícia Cazarré

Juliano e Letícia Cazarré por Reprodução/Instagram
Juliano e Letícia Cazarré por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré e Maria Guilhermina por Reprodução/Instagram
Juliano e Letícia Cazarré por Reprodução/Instagram
Juliano e Letícia Cazarré com os filhos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré e Maria Guilhermina por Reprodução/Instagram
Juliano e Letícia Cazarré por Reprodução/Instagram
Família Cazarré por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré com o caçula, Estevão por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré com o caçula, Estevão por Reprodução/Instagram
Letícia e Juliano Cazarré com o caçula, Estevão por Reprodução/Instagram
Letícia e Juliano Cazarré com o caçula, Estevão por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré e Maria Madalena por Reprodução/Instagram
1 de 13
Juliano e Letícia Cazarré por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Juliano Cazarré detalha saúde da filha com doença rara e se afasta do rótulo de bolsonarista

Juliano Cazarré detalha saúde da filha com doença rara e se afasta do rótulo de bolsonarista

Imagem - Juliano Cazarré revela maior desafio por ter seis filhos: 'É uma bomba'

Juliano Cazarré revela maior desafio por ter seis filhos: 'É uma bomba'

Imagem - Juliano Cazarré mostra hematomas roxos na perna após cirurgia; ator passa por fisioterapia

Juliano Cazarré mostra hematomas roxos na perna após cirurgia; ator passa por fisioterapia

"A fé foi o que nos sustentou ao ponto dos médicos ficarem impressionados com a nossa serenidade, como eu e a Letícia a gente estava lidando com aquilo. A minha filha foi operada 40 minutos após ter nascido. E foi uma operação de peito aberto, cardíaca", relembrou. Além de Maria Guilhermina, Juliano é pai de Vicente, de 15 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de 6, Maria, de 3, Madalena, de 4, e Estevão, de 1 ano.

Tags:

Globo Ator

Mais recentes

Imagem - Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP
Imagem - Você é heteroflex? Descubra qual a nova tendência de identidade sexual

Você é heteroflex? Descubra qual a nova tendência de identidade sexual
Imagem - Adeus às cortinas: conheça tendência para 2026 que é mais prática e moderna

Adeus às cortinas: conheça tendência para 2026 que é mais prática e moderna

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão avassaladora toma conta de 3 signos e promete mexer com emoções até o fim de janeiro
01

Paixão avassaladora toma conta de 3 signos e promete mexer com emoções até o fim de janeiro

Imagem - Fim da 'reserva' na areia: lei proíbe kits de praia antecipados no Porto da Barra
02

Fim da 'reserva' na areia: lei proíbe kits de praia antecipados no Porto da Barra

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
04

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias