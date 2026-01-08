Juliano Cazarré se emociona ao falar sobre doença rara da filha: ‘Nasceu condenada’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 19:50
Ao contar uma história emocionante, o ator Juliano Cazarré se emocionou ao falar sobre doença rara enfrentada pela filha, em entrevista no Caldeirão com Mion, no último sábado (3), durante visita à estátua de Santa Rita de Cássia, em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte.
No bate-papo, ele relembrou a cura da filha Maria Guilhermina, que nasceu com anomalia de Ebstein. "Ela é uma causa impossível porque nasceu condenada, com a anomalia Ebstei - com má formação no coração, é incompatível com a vida. A gente já foi para São Paulo sabendo que ela seria operada. A Guilhermina já passou por três cirurgias cardíacas, no primeiro ano. Ela está com três. Há muito tempo ela não tem nenhuma intercorrência grave. E pra mim é outro Cristo, é o Alter Christus", disse aos pés da imagem de Santa Rita de Cássia, maior monumento católico do mundo, com 56 metros de altura.
Juliano e Letícia Cazarré
"A fé foi o que nos sustentou ao ponto dos médicos ficarem impressionados com a nossa serenidade, como eu e a Letícia a gente estava lidando com aquilo. A minha filha foi operada 40 minutos após ter nascido. E foi uma operação de peito aberto, cardíaca", relembrou. Além de Maria Guilhermina, Juliano é pai de Vicente, de 15 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de 6, Maria, de 3, Madalena, de 4, e Estevão, de 1 ano.