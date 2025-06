IMAGENS FORTES

Juliano Cazarré mostra hematomas roxos na perna após cirurgia; ator passa por fisioterapia

Cazarré foi submetido a um procedimento delicado no joelho no final de maio

Elis Freire

Publicado em 3 de junho de 2025 às 16:15

Juliano Cazarré Crédito: Reprodução/Instagram

Após passar por uma cirurgia delicada no joelho, Juliano Cazarré iniciou as sessões de fisioterapia para se recuperar do procedimento realizado no final de maio. Na manhã desta terça-feira (3), ele compartilhou nas redes sociais um vídeo onde aparece fazendo movimentos para fortalecer a parte inferior do corpo, mostrando hematomas roxos. >

Na legenda da publicação feita no Instagram, ele falou sobre o processo de recuperação da cirurgia e comentou que precisou refazer alguns pontos da operação.>

"Depois da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e uma queda que me levou de volta ao hospital para refazer os pontos, iniciei a fisioterapia. Será um longo [e às vezes doloroso] caminho. Mas tô animado. Bora!", escreveu o ator de 44 anos, que é pai de 6 filhos.>

Os hematomas bem evidentes deixaram os seguidores preocupados e muitos escreveram mensagens de apoio na publicação de Juliano. "Força no bigode, irmão", disse uma pessoa. “Boa e abençoada recuperação”, desejou outra. "Assustador, mas confie, você vai conseguir se recuperar rapidamente", ressaltou uma terceira, transmitindo esperança. >

A cirurgia

O ator conhecido por estrelar em novelas da TV Globo deu entrada no hospital no último dia 29 para cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho. Quando entrou no centro cirúrgico, ele publicou uma foto mostrando muletas e uma Bíblia.>