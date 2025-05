APARECEU 'GROGUE'

Pai de 6, Juliano Cazarré passa por cirurgia: 'Quem puder, reze por mim'

Ator da Globo publicou vídeo nas redes sociais direto do hospital

O ator Juliano Cazarré deixou os seguidores preocupados ao aparecer nas redes sociais, na última quarta-feira (28), pedindo orações pouco antes de passar por uma cirurgia no joelho. O artista de 44 anos deu entrada no hospital ainda pela manhã, quando publicou uma foto mostrando muletas e uma Bíblia.>

"Minha cirurgia no joelho vai ser hoje. Quem puder, reze por mim. Obrigado", escreveu. Já no fim da tarde, ele retornou aos Stories do Instagram e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.>