BARRACO GRANDE

Mara Maravilha expulsa marido de casa após nova briga, diz coluna

Cantora tem protagonizado barracos na vizinhança em crise com Gabriel Torres

Elis Freire

Publicado em 30 de maio de 2025 às 21:28

Mara Maravilha Crédito: Reprodução e Divulgação

Mais um barraco aconteceu entre Mara Maravilha e seu marido Gabriel Torres. Porém, agora a coisa foi mais feia. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, uma discussão na noite desta sexta-feira (30) acabou com a cantora expulsando Gabriel para fora da casa onde os dois vivem juntos. >

Fontes, porém, relataram à coluna que Gabriel teria colocado uma condição que tem a ver com o divórcio oficial: ele só sairá da residência se tiver direito a metade dos bens do casal. O rapaz já estaria procurando um advogado para tratar da divisão patrimonial para conseguir o que deseja no processo legal de rompimento após quase 10 anos de casados. >

De acordo com vizinhos, as brigas entre o casal têm sido frequentes, com grandes barracos no condomínio onde moram em São Paulo. Até laranjas já chegaram a ser arremessadas no outro durante as discussões, relataram. >

Mara deixou de seguir o marido nas redes sociais.>

Os barracos

Nas últimas semanas, Mara Maravilha, de 57 anos, e o marido, Gabriel Torres tem protagonizado brigas que mobilizaram a vizinhança do condomínio de luxo onde moram, em São Paulo. O ápice aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29) e, segundo relatos de moradores, terminou com Mara anunciando o fim do casamento.>

De acordo com testemunhas, o conflito teria começado após uma tentativa da mãe de Gabriel de entrar no imóvel. Mara não autorizou a entrada, o que teria dado início à troca de acusações entre o casal. A discussão foi ouvida por outros moradores do prédio e se estendeu por boa parte da madrugada.>

Mara e Gabriel estão juntos desde 2016. Em 2020, adotaram o filho e, no ano seguinte, oficializaram a união. >