LENDA DO ROCK

Quem era Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal

Cantor morreu nesta terça-feira (22); causa da morte ainda não foi confirmada

Elis Freire

Publicado em 22 de julho de 2025 às 18:49

Ozzy Osbourne foi vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath Crédito: Reprodução

Morreu nesta terça-feira (22) o cantor Ozzy Osbourne, aos 76 anos. Ícone do heavy metal, fundador e vocalista da banda Black Sabbath, o artista teve sua morte confirmada pela família em comunicado à imprensa britânica nesta terça-feira (22). Ozzy faleceu poucas semanas após subir ao palco pela última vez em Birmingham, sua cidade natal na Inglaterra, durante um show que marcou sua despedida oficial dos palcos. >

Quem era Ozzy Osbourne?

Com uma carreira de sucesso internacional, Ozzy ficou famoso por liderar a banda de heavy metal Black Sabbath. O grupo foi fundado por ele em 1968, ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.>

Dono de uma voz inconfundível e estilo irreverente, Ozzy fez parte da história do rock no mundo. Através da Black Sabbath, o cantor revolucionou o rock dos anos 1970, lançando clássicos como "Paranoid", "War Pigs" e "Iron Man". Porém, mesmo sendo um dos fundadores, Ozzy foi expulso do grupo em 1979, por conta do vício em álcool e drogas, problema contra o qual lutou durante décadas.>

Foi aí que ele seguiu em carreira solo e continuou fazendo sucesso. O seu álbum de estreia solo, "Blizzard of Ozz" (1980), colou no mundo clássicos como Crazy Train e Mr. Crowley, ao lado do guitarrista Randy Rhoads. Ozzy lançou 13 álbuns de estúdio na carreira solo; os primeiros oito alcançaram disco de platina nos Estados Unidos.>

Já com Black Sabbath, ele recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, incluindo dois Grammys e a inclusão no Hall da Fama do Rock & Roll, em 2006.>

Entre as músicas de sucesso de Ozzy estão "Crazy Train", "No More Tears, Mr. Crowley", "Bark at the Moon" e "I Don’t Wanna Stop".>

Últimos momentos e vida pessoal

A última apresentação do artista aconteceu menos de três semanas antes de sua morte, no dia 5 de julho, onde foi homenageado por amigos e bandas que marcaram sua trajetória, como Metallica e Guns N' Roses. Do trono que ocupou no palco, emocionado, Ozzy agradeceu: “Vocês não fazem ideia do que estou sentindo. Obrigado do fundo do coração.” O artista se apresentou ao lado da formação original do Black Sabbath.>

Nos últimos anos, o cantor vinha enfrentando sérios problemas de saúde. Diagnosticado com Parkinson, ele também lidava com complicações de uma queda que sofreu em 2019. Apesar das dificuldades, insistiu em realizar um último espetáculo para os fãs em Birmingham, sua cidade natal. Ele caracterizou o momento como o "adeus perfeito".>