ESCÂNDALO

Barraco entre Mara Maravilha e marido 21 anos mais novo mobiliza vizinhança

Cantora teria colocado fim no casamento após discussão durante a madrugada

Mara Maravilha, 57 anos, e o marido, Gabriel Torres, 36, protagonizaram uma briga que mobilizou a vizinhança do condomínio de luxo onde moram, em São Paulo. O desentendimento aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29) e, segundo relatos de moradores, terminou com Mara anunciando o fim do casamento.>

De acordo com testemunhas ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o conflito teria começado após uma tentativa da mãe de Gabriel de entrar no imóvel. Mara não autorizou a entrada, o que teria dado início à troca de acusações entre o casal. A discussão foi ouvida por outros moradores do prédio e se estendeu por boa parte da madrugada.>