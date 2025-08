CELEBRIDADES

Mari Bridi estaria vivendo affair com bailarino de Diogo Nogueira nos bastidores da Globo

Ex de Rafael Cardoso estaria conhecendo melhor o bailarino de Diogo Nogueira e coreógrafo da novela das 6

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 16:23

Atriz Mari Bridi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Mari Bridi pode estar prestes a encerrar sua fase de solteira. Segundo rumores nos bastidores da novela "Êta Mundo Melhor!", exibida na faixa das seis da Globo, a artista estaria se aproximando do bailarino e coreógrafo Eduardo Rangel. Os dois passaram a conviver mais de perto durante as gravações da novela, especialmente após a personagem Mirtes, interpretada por Mari, ingressar no núcleo do dancing da trama.>

Com 25 anos, Eduardo Rangel é conhecido por sua atuação como bailarino nos shows do cantor Diogo Nogueira e acaba de ser anunciado como um dos professores da próxima temporada da "Dança dos Famosos", do “Domingão com Huck”. Nas redes sociais, ele celebrou a conquista com empolgação: “Emoção, felicidade, gratidão, alegria, surpresa, entusiasmo, euforia... várias emoções”, escreveu.>

A aproximação entre Mari e Eduardo foi inicialmente divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, e desde então o possível romance passou a ser comentado entre os colegas de produção da novela. De acordo com uma fonte do jornal EXTRA, o envolvimento dos dois já não é mais segredo nos bastidores da Globo.>

Affair de Mari Bridi, o bailarino e coreógrafo Eduardo Rangel 1 de 10

Além da carreira na TV e nos palcos, Eduardo também atua como professor de dança, com foco em samba e forró. Recentemente, ele liderou aulas em uma academia na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro.>

Mari Bridi foi casada com o ator Rafael Cardoso, com quem tem dois filhos. Separados desde 2022, ambos seguiram caminhos distintos na vida pessoal. Agora, ao que tudo indica, o coração da atriz pode estar novamente ocupado.>