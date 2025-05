CLIMA AZEDOU

Mara Maravilha deixa de seguir marido após briga com sogra em condomínio de luxo

Cantora e Gabriel Torres enfrentam crise e vizinhos apontam fim do casamento

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2025 às 18:55

Mara Maravilha deixou de seguir o marido, o ator Gabriel Torres, no Instagram após um desentendimento familiar que terminou em briga no condomínio onde vivem, em São Paulo. A atitude foi interpretada como mais um sinal de crise no casamento, segundo fontes ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.>

A discussão aconteceu na noite de quarta-feira (29) e teve como pivô a mãe de Gabriel. De acordo com vizinhos, Mara teria se recusado a autorizar a entrada da sogra na residência do casal, o que provocou uma troca de acusações que pôde ser ouvida por outros moradores do condomínio.>

A crise no relacionamento ficou evidente com o unfollow de Mara. Gabriel ainda mantém o perfil da esposa entre seus seguidores, pelo menos até o momento. Pessoas próximas ao ator afirmam que ele está abatido com a situação.>

Apesar das tensões, Gabriel é descrito como um pai presente. É ele quem costuma levar o filho do casal à escola todos os dias. Mesmo assim, nos corredores do condomínio, o comentário é de que o casamento teria chegado ao fim.>