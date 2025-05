INCIDENTE

Avião com dupla sertaneja estoura pneu durante decolagem e acaba no meio do mato

Rionegro e Solimões viajavam de Franca (SP) para Alto Paraíso (GO)

Elis Freire

Publicado em 30 de maio de 2025 às 18:49

Rionegro e Solimões desmarcaram compromissos por conta do susto Crédito: Reprodução

Ao entrar em um avião na tarde desta sexta-feira (30/05), a dupla sertaneja Rionegro e Solimões viveu um incidente. Durante a decolagem da viagem que iria de Franca (SP) para Alto Paraíso (GO), um dos pneu da aeronave acabou estourando e um pouso de emergência precisou ser feito. Por conta do ocorrido, o avião acabou fora da pista de decolagem, em uma mata ao redor. >

Em nota, a assessoria informou ao CORREIO que todos que estavam na aeronave estão bem, incluindo a dupla conhecida pelo clássico "Na Sola da Bota". Por conta do susto, o show que aconteceria hoje em Teresina de Goiás será transferido para uma nova data, que será divulgada em breve.>

O avião transportava Rionegro, Solimões, seus assessores pessoais e dois pilotos.>