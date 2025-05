OSSO QUEBRADO

Filho de Luiza Possi sofre acidente e passa por cirurgia: 'Foi tudo tão rápido'

Menino de 5 anos sofreu uma queda nesta quinta-feira (29)

Ela explicou aos seguidores que o primogênito estava prestes a realizar a cirurgia. “Nosso menino luz mais uma vez ensinou a todos, com sua simpatia sem limites, amor a todos, doçura, agradecendo a cada passo do caminho. Ele agora está no centro cirúrgico e eu aqui intercedendo com louvor e adoração”, disse. >