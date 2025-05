ALTAS HORAS

Cauã Reymond revolta parentes ao expor HIV positivo da mãe, diz coluna

Ator revelou informação ao falar do seu passado difícil no 'Altas Horas'

O discurso de Cauã Reymond no ‘Altas Horas’ exibido no último sábado (24) não teria pegado bem entre os familiares do ator. Segundo a coluna Gente, da Veja, os parentes próximos do galã se revoltaram com Cauã por ele ter tornado público que sua mãe era soropositiva, ou seja, portava o vírus do HIV. >