APOSENTADORIA

Yuri Lima anuncia fim da carreira de jogador de futebol aos 30 anos

Namorado de IZA vai trabalhar em uma empresa de agenciamento de atletas

Elis Freire

Publicado em 28 de maio de 2025 às 20:04

Yuri Lima anunciou aposentadoria dos gramados Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Yuri Lima anunciou na tarde desta quarta-feira (28) o fim da sua carreira como jogador de futebol, aos 30 anos de idade. A aposentadoria dos campos acontece após passagens por times como Fluminense, Santos, Cuiabá, Juventude e Mirassol. Namorado de Iza, com quem tem a filha Nala, Yuri explicou que vai trabalhar em uma empresa de agenciamento de atletas de futebol. >

“Desde pequeno, o futebol sempre fez parte da minha vida. Era o sonho do meu pai e acabou virando o nosso também. Eu e meus irmãos crescemos com uma bola no pé. Foi dali do Capão Redondo que eu saí para viver tudo aquilo que a gente imagina quando era moleque”, começou a falar em um vídeo compartilhado no Instagram.>

Ele celebrou a sua trajetória como jogador. “Joguei em grandes estádios e com grandes jogadores. Sou grato por cada clube que me abraçou e me permitiu fazer parte da sua história. Eu sei que hoje o que eu sou são pelas pessoas que cruzaram meu caminho”, ressaltou. >

Yuri Lima se dedicou durante 15 anos ao esporte. “Foram muitas batalhas mentais, esforço físico e muita dedicação. Por trás de cada partida, teve sacrifício, fé e o apoio da minha família. Tudo valeu a pena. São quase 15 anos dedicados inteiramente ao futebol profissional”, afirmou.>

Ao encerrar seu ciclo no futebol profissional. Yuri Lima disse que quer ajudar novos atletas. “Quero ajudar novos atletas, como um dia eu fui, cheio de sonhos. Eu confio no poder do esporte e é isso que me faz continuar. Esse é o começo de um novo capítulo, com a certeza que o futebol ainda tem muito para me ensinar – disse o atleta no vídeo”, encerrou.>