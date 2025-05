1 EM 1 MILHÃO

Mariana Rios revela incompatibilidade genética com o namorado; entenda

Casal tenta gerar filho através de Fertilização In Vitro

A atriz e escritora Mariana Rios revelou uma incompatibilidade genética com o namorado, João Luis Diniz D’Ávila. Ela explicou que o problema foi encontrado durante a tentativa do casal de gerar um filho por Fertilização In Vitro. Essa questão tem prejudicado a tentativa dos dois de serem pais. >