Amiga detona Thiaguinho e cita briga envolvendo Mariana Rios: 'Não teve coragem de ser homem o suficiente'

Ela conta que eles tinham relação de irmãos, mas ele rompeu com ela

Fernanda Varela

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 18:27

Mariana Rios e Thiaguinho Crédito: Divulgação

Campeã da primeira edição do Fama, Vanessa Jackson fez um desabafo ao falar do cantor Thiaguinho. Ela conta que teve uma briga séria com ele, que era seu amigo de longa data. Segundo a cantora, a confusão começou quando o artista compôs a música "Viver Sem Ti" para os dois, mas escolheu Mariana Rios para gravar a canção no DVD dele, em 2010.>

"A mágoa foi muito grande, porque ele dizia ser meu irmão. E ele não teve a coragem de ser homem o suficiente para falar para mim: 'Olha, Vanessa, é isso, isso e isso...'. Eu entenderia perfeitamente. Ele simplesmente se afastou, parou de atender as minhas ligações e só soube por terceiros que a escolhida para gravar seria a Mariana", disse ela em entrevista ao podcast de Lisa Gomes, destacando que o problema não era com Mariana Rios.>

Vanessa disse que chegou a encontrar Thiaguinho em um show após o ocorrido. Ela cumprimentou todo mundo, mas deu apenas um "joia" para ele de longe. "Ele me chamou no Twitter e perguntou por que eu tinha dado o 'joia' para ele, e eu respondi: 'Não falo com moleque'.">