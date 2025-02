SAÚDE

Preta Gil passa por nova cirurgia após 'pontos abertos no bumbum'

A artista compartilhou a informação em suas redes nesta quinta-feira (6)

"Oi amores, vindo aqui dar um oi que eu não dei. Eu sei que vocês ficam preocupados, mas está tudo bem. Ontem eu fiz um procedimento cirúrgico para suturar os pontos que tinham aberto no bumbum, em uma das cirurgias, né? Enfim, hoje já estou bem, com dor mais bem, medicada, maquiada e estou aqui. Beijos", disse ela.>

"Eu sobrevivi a FOMO até então, o que é FOMO, Preta? FOMO é um sentimento (Fear Of Missing Out), quando você vê uma coisa acontecendo, você não está presente e você fica com medo de perder, de não estar pertencendo, de não estar vivendo aquilo e quando eu vejo alguém no Porto da Barra, meu Deus, quando eu vejo alguém comendo no [restaurante] Preta, em Salvador, quando eu vejo alguém de biquíni em qualquer praia do Nordeste é uma FOMO assim gritante, mas eu estou resistindo, bora!", contou em vídeo.>