Gracyanne Barbosa briga feio com Diogo Almeida: 'Um merda!'

Brothers protagonizaram barraco no BBB25 na tarde desta quinta (6)

Teve barraco dos grandes! Na tarde de quinta-feira (06), Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa protagonizaram uma briga na cozinha do BBB25, após a sister retornar do Quarto-Secreto. O ator relembrou o voto em consenso em Aline e Vinícius no Contragolpe no paredão passado - grande motivo de desentendimento entre os dois - e a ex de Belo não poupou o ator de insultos. >