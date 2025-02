SAIBA DETALHES

Vladimir Brichta teve namoro secreto com ex de colega de trabalho

Ator confessou que tentou viver romance no sigilo, mas foi descoberto

Elis Freire

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 15:47

Vladimir Brichta Crédito: Reprodução / Youtube

Vladimir Brichta contou uma história que fez jus ao ditado “proibido é mais gostoso”. O ator viveu um romance secreto com a ex-namorada de um colega de trabalho. Sem entregar nomes, o mineiro surpreendeu ao revelar a história no podcast “O Clube do Erro”, comandado por sua filha, Agnes Brichta, ao lado de amigas. >

Abrindo sua vida pessoal, o ator detalhou o romance no programa que explora história de amor, com patrocínio do Tinder. Tão secreto, nem mesmo sua filha sabia do namoro escondido. >

Vladimir contou que ao iniciar o namoro, sua amada logo insistiu no máximo sigilo. O motivo: ela estava tentando esconder a relação do ex que era um colega de trabalho de Brichta: “Eu comecei a namorar com ela e aí no início do namoro ela disse assim: ‘Não conta para ninguém’. Tinham motivos mais nobres, mas eu não vou contar”, contou o artista.>

Ele chegou a ser colocado contra parede pelo colega de trabalho, mas mentiu ao ser questionado sobre o namoro. “Eu falei que não, com essa cara”, brincou o marido de Adriana Esteves.>

Porém, o amigo acabou descobrindo e a situação virou um grande climão no trabalho. “Quando ele descobriu, eu estava trabalhando com ele e o clima ficou muito ruim”, revelou, Com o tempo, porém, ele diz ter superado a desavença e se desculpou com o amigo, que, segundo ele, estava separado da moça há um bom tempo.>