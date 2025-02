MEA CULPA

Giovanna pede desculpas aos fãs de Sandy e Junior após detonar dupla no BBB 25

A irmã de Gracyanne Barbosa foi eliminada no paredão desta terça (4) e não vai assistir ao show dos irmãos no reality

Elis Freire

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 20:17

Giovanna Crédito: Reprodução

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, mal deixou a casa mais vigiada do Brasil e já teve que se retratar com os fãs de Sandy e Junior, após detonar a dupla no BBB 25. A dupla vai se apresentar com Chitãozinho e Xororó no show desta quarta (5) do reality da TV Globo. >

Durante a clássica entrevista no Mais Você pós-eliminação do programa, a veterinária admitiu que não acompanhava a carreira dos irmãos. "Fãs, me perdoem. [Na época] não acompanhei muito eles. Não seria o show que eu estaria muito atualizada", brincou Giovanna, eliminada do paredão na última terça-feira (4) com 52,61% dos votos.>

Comentário polêmico

Antes de deixar o BBB, Giovanna fez um comentário que irritou fãs da dupla ao responder Dani Hypolito.“Queria que hoje o show fosse a Sandy trazendo o Junior", comentou a ex-ginasta. Mas, Giovanna rebateu o pedido com fortes críticas. “Deus me livre, gente. Ia ser muito chato. As músicas que ela canta, hoje em dia, nem seria um show”, disparou.>

Giovanna foi avisada na madrugada desta quarta-feira (5) durante a entrevista com os eliminados sobre o show. Surpresa, ela reagiu: "Sério? Gente, que chique! A galera vai chorar muito.">

O músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, também entrou na conversa e fez uma brincadeira sobre a situação. Em um comentário na postagem de Junior Lima no Instagram, ele ironizou de forma bem-humorada a reviravolta:>

"Giovanna vai AMAR!", escreveu o cantor.>

