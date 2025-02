CUIDADO

Carambola é tóxica? Saiba quais os riscos de ingerir a fruta

Fruta é contraindicada a pessoas com insuficiência renal crônica; especialista explica

Comer a fruta pode trazer risco principalmente para indivíduos com insuficiência renal, porque as toxinas não são eliminadas naturalmente pelo organismo de quem apresenta essa condição. A ingestão por estas pessoas pode causar problemas neurológicos e até a morte. O CORREIO conversou com o farmacêutico biomédico Jucelino Nery, que atua há 36 anos no Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia.>