NOVA MÃE DE MENIN...

Filha de Joelma revela sexo e nome do primeiro filho

Yasmin Mendes, de 20 anos, publicou um vídeo do chá revelação no Instagram ao lado do namorado Neto Alcântara

Elis Freire

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 16:31

Yasmin Mendes e o baterista Neto Alcântara vão ser pais Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Filha de Joelma e Ximbinha, Yasmin Mendes, de 20 anos, compartilhou nesta quarta-feira (5) um vídeo do chá revelação do seu filho com o baterista Neto Alcântara. Será o primeiro filho do casal e primeiro neto da cantora paraense. A jovem está com cerca de 3 meses de gravidez. >

“Gaguinho Jr. tá chegando”, brincou o casal na legenda do vídeo em que aparecem cortando o bolo.>

Nas imagens, os dois encontram a cor azul no doce, revelando o sexo masculino da criança. O menino vai se chamar Oliver.>

No meio do vídeo a vovó Joelma aparece roubando a cena com o seu pijama na cor rosa. Segundo a Contigo, ela será avó em dose dupla, porque o outro filho, Yago Matos, também vai ser pai. Joelma também é mãe da cantora Natália Mendes Sarraff, que não tem filhos.>

Veja vídeo:>