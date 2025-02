ACABOU

Matteus e Isabelle Nogueira anunciam fim do noivado: 'Apenas incompatíveis'

Juntos desde o BBB24, o casal noivou em novembro do ano passado

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira não estão mais juntos. A cunhã-poranga anunciou o fim do noivado no seu Instagram nesta quarta-feira (5). A notícia foi publicada nos seus Stories , com direito a uma carta aberta para os fãs. Juntos desde o confinamento no BBB 24, a manauara alegou que os dois apenas perceberam que eram “incompatíveis”. >