MELHOR VISUALIZAÇÃO

Conheça nova função para assistir reels no Instagram

Movimento de pinça com os dedos permite assistir vídeo curto da rede sem legenda e barra de ferramentas na frente

Novidade na área! O Instagram fez uma atualização ainda pouco conhecida entre os brasileiros, que pode ser muito útil. Para uma melhor visualização dos reels, vídeos curtos da plataforma, um gesto de pinça com os dedos permite assistir o conteúdo em tela cheia, sem legenda, descrição ou barra de ferramentas. >

A função está disponível tanto para Android quanto para IOS, prometendo uma melhor experiência dos usuários na rede social mais usada no Brasil. Alguns internautas já descobriram a novidade e comentaram animados sobre a atualização. >

Caso não consiga utilizar o novo gesto no seu smartphone, confira na App Store ou na Play Store se o aplicativo do Instagram está atualizado. Se ainda assim não for possível, aguarde alguns dias para que a atualização fique disponível. >