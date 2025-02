UAI...

'Fã de Big Brother é um problema', diz Juliette, campeã do BBB21

Cantora comentou em entrevista sobre a postura dos fãs do reality da TV Globo nas redes

Juliette, campeã do Big Brother Brasil 2021, explicou por que evita tecer comentários sobre o reality show da TV Globo nas redes sociais. Apesar de continuar acompanhando de vez em quando o programa de casa, a cantora tem tido uma postura mais reservada nas redes, com poucas opiniões sobre os participantes e polêmicas da casa vigiada. >

Em entrevista ao portal 'Splash', do UOL, Juliette detalhou sua escolha de permanecer quieta em relação às discussões online sobre BBB. A famosa mencionou, mesmo com vontade de opinar sobre as demais edições do programa, ela evita para não ter "dor de cabeça". As reações intensas dos fãs são o que mais a preocupa.>