REVIRAVOLTA

Casal brigado, barraco no banheiro e acusações: decisão no confessionário rachou a casa do BBB25

Contragolpe na formação do paredão deixou todos à flor da pele e mexeu nas relações no reality

Elis Freire

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 19:27

Duas duplas indicadas tiveram que escolher mais uma em consenso para a berlinda do BBB25 Crédito: Reprodução / Globo

No último domingo (2), Diogo Almeida e Dona Vilma tiveram que entrar em consenso com Gracyanne Barbosa e Giovanna sobre quem deveriam indicar ao paredão, como contragolpe. Mesmo diante do relacionamento que estava começando com Aline, Diogo se calou e acabou aceitando que a baiana deveria ser emparedada. Aline e Vinicius, porém, se salvaram do paredão na prova Bate Volta. >

Mesmo assim, a decisão gerou um conflito com vários colegas da casa, como Thamiris e Camilla, que nutriam uma relação tranquila com o ator da Globo. O primeiro casal da edição também teve um racha e a frustração de Aline com Diogo a levou a se afastar do homem com quem deu o primeiro beijo da temporada. >

No Sincerão desta segunda (3), a ex-policial não deixou por baixo e desabafou sobre sua insatisfação. A dinâmica em que os participantes deveriam escolher “quem seria a última pessoa que você faria dupla” teve Diogo como o mais escolhido, com o total de seis vezes. >

Dentre as principais acusações feitas ao ator nesta segunda (3), “mentiroso” foi a que mais apareceu. Diogo afirmou que acabou aceitando colocar Aline e Vinicius, pois não concordou com as sugeridas João Pedro e João Gabriel e Vitória e Mateus - que já foram duas vezes à berlinda. Mas, Giovanna e Gracy botaram o pé no chão e disseram que não sugeriram essas duplas, chamando tanto Diogo quanto a mãe Vilma de mentirosos.>

Barraco no banheiro

Na madrugada da segunda, Vilma e Giovanna protagonizaram um barraco no banheiro, após a irmã de Gracyanne apontar que a idosa não fez nada para proteger a baiana, que estava se relacionando com o seu filho. A mãe do ator, inclusive, foi a responsável por sugerir o casal de baianos como opção para o voto em consenso no ao vivo. >

"Não é a matemática, foi a ordem que vocês deram de prioridade, vocês deram primeiros os Joãos. Porque cada dupla teve o direito de priorizar alguém, vocês não escolheram eles", disse Giovanna. "Eu sou bem humilde de dizer que não fiz a matemática. Não teve maldade", respondeu Vilma.>

A irmã de Gracyanne, então, acusou Vilma de mentir sobre sua estratégia durante a formação do paredão. "Não precisa falar inverdades. Você falou para elas [Camilla e Thamiris Maia] que a senhora não votaria nelas, e elas foram a primeira opção que a senhora falou lá dentro. Tá mentindo”, disparou. Na verdade, o filho Diogo que foi o responsável por sugerir o nome das irmãs cariocas.>