ADEUS, ESTRESS

Pesquisa revela segredo simples e gratuito para ter uma mente mais calma; veja o que fazer

Pesquisas comprovam que atividades noturnas na natureza reduzem ansiedade

A conexão invisível que ilumina o bem-estar

A noite esconde um segredo: ela nos aproxima do mundo natural de forma única. Pesquisadores desenvolveram o Índice de Conexão com o Céu Noturno (NSCI, da sigla em inglês), divulgado pelo portal Healthline, para medir essa ligação e descobriram que pessoas mais conectadas ao céu noturno relatam maior felicidade.>

"Natureza noturna" não se limita a astronomia. Atividades como ouvir os sons da noite durante uma caminhada ou observar vaga-lumes também contam. Essa sintonia com o ambiente, comprovam estudos, é um termômetro de saúde mental.>

Quando a admiração vira remédio

Aquela pontada no peito ao ver a Via Láctea tem valor científico. A revisão de um estudo antigo feita em 2022 mostraa que a admiração despertada pela natureza noturna diminui cortisol e aumenta serotonina. Em jovens, essa experiência mostrou melhorias mensuráveis no humor.>