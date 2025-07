NOVELA DAS 9

Tomada por ódio, Maria de Fátima decide matar bebês de Solange em 'Vale Tudo'

Blogueira vai se enfurecer ao descobrir que diretora da Tomorrow engravidou de Afonso

Maria de Fátima (Bella Campos) vai descobrir que Solange (Alice Wegmann) está grávida de gêmeos e mais: ela saberá que as crianças são do filhas do seu marido Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo". A blogueira ficará enfurecida ao descobrir a recaída do marido com a ex-namorada e se tomará de ódio, gerando decisões drásticas na trama das 9 da TV Globo. >