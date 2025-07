MUDANÇAS!

Catia Fonseca fecha contrato e vai estrear em programa da Globo; veja detalhes

Apresentadora saiu da Band e prospecta novos caminhos em nova emissora

Após sete anos na Band, no comando do programa de entretenimento “Melhor da Tarde”, a jornalista Catia Fonseca já tem previsão de estreia em um programa da Rede Globo, que também envolve a área que atuava antes, mas também arte. >

A estreia será no “Domingão com Huck”, no quadro “Dança dos Famosos”, que estreia em agosto. A participação da apresentadora no quadro é uma estratégia da emissora para apresentar Catia ao público de casa antes de definir seu espaço fixo na grade das telinhas.>