Pai de produtor morto explica por que aceitou 'acordo feioso' com Dona Ruth

George Freitas é pai de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça que morreu com cantora em tragédia aérea em 2021

Publicado em 14 de julho de 2025 às 20:29

George Freitas, pai de Henrique Bahia, e Dona Ruth

George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, uma das vítimas do acidente aéreo que matou Marília Mendonça em 2021, revelou detalhes do acordo firmado com Ruth Moreira, mãe da cantora. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, ele explicou por que decidiu aceitar a proposta que chamou de “acordo feioso” da divisão do seguro de vida da aeronave. >

Segundo denúncias reveladas recentemente, Dona Ruth teria ficado com metade da indenização que seria destinada às outras vítimas. A apólice previa US$ 200 mil para cada um dos cinco ocupantes do avião, o que totaliza US$ 1 milhão. Na prática, a mãe da cantora teria recebido US$ 100 mil de cada uma das quatro famílias.>

Para George, a prioridade sempre foi o neto, filho de Henrique Bahia. ““A gente tem que olhar pro menor, é quem tem necessidade. Eu apoiei a feitura do acordo porque senão, hoje, não teríamos nada”, justificou. Ele contou que o acordo foi assinado e finalizado em 2023, e que familiares e amigos próximos estavam cientes da decisão. “Não era segredo pra ninguém, a família comentava, todos os amigos sabiam”, reforçou.>

Ele ainda explicou que a decisão teve como base garantir um futuro digno ao neto, já que o pai da criança não está mais presente. “O menor necessitava de um acolhimento, um colégio bom, uma residência... Tudo isso porque o pai dele já tinha ido embora. Não tinha como esperar uma herança com 25 anos. Minha ideia foi essa”, completou. Sobre os termos do acordo, ele ressaltou: “A maneira como foi feito, cada um tenha consciência de poder julgar”.>

O que dizem as partes?

Apesar da repercussão do caso, George afirmou que não pretende mover nenhuma ação judicial contra Dona Ruth. A polêmica ganhou força após reportagem de Ricardo Feltrin apontar que a empresária teria ficado com parte do valor destinado às famílias dos demais passageiros, incluindo o piloto, o copiloto, o tio de Marília e Henrique Bahia.>

Procurada pelo Fantástico, Dona Ruth respondeu que a divisão não foi escolha sua, mas uma determinação judicial. “Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber”, teria dito seu advogado sobre a decisão do juiz. >