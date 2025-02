BBB25

Gracyanne escuta papo de Diogo Almeida e compara ator com Belo

No Quarto Secreto do BBB 25, a sister enalteceu o ex-marido

Elis Freire

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 17:26

Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto Crédito: Reprodução / Gshow

Com o privilégio de poder assistir a todos da casa no Quarto-Secreto do BBB25, Gracyanne Barbosa escutou uma conversa de Diogo Almeida na madrugada desta quarta-feira (5) que não gostou muito. O ator conversava com a mãe Vilma sobre o episódio do Contragolpe e disse que "errou na régua", mas usou o “mesmo critério” que usa lá fora. >

Após ouvir a declaração, a musa fitness comparou a postura do ator com o tratamento que recebia de Belo, seu ex-marido. "Lá fora? Lá fora não protege a mulher que ele tá? (...) Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo. Né, Marcelo Pires?", diz, usando o nome de batismo do cantor>

A sister continuou ouvindo a conversa e disparou indignada: "Eu imagino que é difícil, mas ainda assim tinha que proteger ela. Só eu que falei né? Atitude de m**** como homem".>

Contragolpe polêmico

No último domingo (2), Diogo Almeida e Dona Vilma tiveram que entrar em consenso com Gracyanne Barbosa e Giovanna sobre quem deveriam indicar ao paredão, como contragolpe. Mesmo diante do relacionamento que estava começando com Aline, Diogo se calou e acabou aceitando que a baiana e sua dupla deveriam ser emparedadas. >