JÁ PERDOOU?

BBB25: Aline Patriarca volta a trocar carícias com Diogo após traição

Momento ocorreu na tarde desta quarta (05)

Nesta quarta-feira (05), a baiana Aline Patriarca e Diogo Almeida voltaram a trocar carícias no BBB25. Os dois estavam vivendo um romance nas semanas anteriores no reality, porém, a relação estremeceu na formação de paredão no domingo (02), quando Diogo indicou a amada para a berlinda. A escolha do brother gerou uma DR, tortas na cara dada pelos integrantes da casa e até críticas nas redes sociais em relação a sua postura. >