CRIME

Mulher é esquartejada após morte de jovem em loja de conveniência em Eunápolis

Ana Beatriz estava acompanhando vítima de ataque na segunda-feira (23)

Menos de 24 horas depois da execução de Matheus Rodrigues de Souza, 24 anos, que foi morto em uma loja de conveniência , uma jovem que estava com ele no momento do crime foi sequestrada, morta e esquartejada em Eunápolis. O corpo da vítima, identificada apenas como Ana Beatriz, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (25). >

De acordo com fonte policial, a principal linha de investigação é que a execução de Ana tenha ocorrido em resposta a morte de Matheus. “Apesar de ela estar com ele fazendo compras, criminosos acreditam que ela tenha passado a localização de Matheus na loja de conveniência para que o executor o pegasse de surpresa”, diz, sem se identificar. >

As imagens das câmeras de segurança no local do crime vazaram e viralizaram em Eunápolis. A polícia acredita que, por conta dessas imagens, os traficantes responsáveis por matar Ana Beatriz passaram a acreditar que ela estava envolvida no planejamento do ataque que acabou na morte de Matheus. >