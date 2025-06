CRIME

Jovem morta após ataque em loja de conveniência promovia tráfico de drogas pelas redes sociais

Anna Luiza realizava transmissões ao vivo no Instagram e no Facebook

A jovem identificada como Anna Luiza Lima Brito, de 21 anos, que foi sequestrada e esquartejada após um ataque a tiros em uma loja de conveniência em Eunápolis , no extremo sul da Bahia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. De acordo com relatório da polícia, que a reportagem teve acesso, Anna tinha um papel de divulgação, usando suas redes sociais para a venda de entorpecentes. >

“A vítima mantinha envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e utilizava suas redes sociais – no Instagram e no Facebook - para realizar transmissões ao vivo promovendo a venda de drogas. Há também indícios de vinculação da vítima à facção criminosa”, aponta a investigação. Não há, no entanto, detalhes sobre a que grupo criminoso Anna estava relacionada. >