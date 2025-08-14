EM OUTUBRO

Mario Sergio Cortella traz a Salvador palestra sobre como viver com mais sentido

Ingressos vão de R$ 180 a R$ 480 e já estão à venda

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:34

Mario Sergio Cortella Crédito: Divulgação

Salvador recebe, no dia 22 de outubro de 2025, o filósofo Mario Sergio Cortella para uma palestra que promete provocar reflexões sobre como viver com mais propósito. Em "Trilhas no Pensar e no Fazer", Cortella propõe seis direções para uma vida mais consciente e transformadora: Autonomia Intelectual, Esforço Consumado, Presença Ativa, Capricho Persistente, Prioridade Inequívoca e Disposição Prospectiva.

"Ao lembrar que o nosso tempo é finito, não é para assustar, mas para reforçar que cada minuto investido em algo com valor não é perdido", afirma Cortella. A proposta, segundo ele, vai além de uma simples reflexão: é um convite para repensar escolhas e atitudes, tanto na vida pessoal quanto profissional.

O encontro é voltado a quem busca crescimento, seja na carreira ou em aspectos mais amplos da vida, e pretende estimular o público a identificar seus pontos fortes, reconhecer desafios e alinhar suas ações aos próprios valores e metas.

Filósofo Mario Sergio Cortella 1 de 5

Os ingressos já estão disponíveis. O 1º lote do ingresso individual custa R$ 180 até 30 de agosto. Já a opção VIP + Saber Ampliado, por R$ 480 (com unidades limitadas), inclui lugar reservado próximo ao palco e acesso completo à plataforma Saber Ampliado, que reúne mais de 15 cursos online, conteúdos exclusivos em vídeo e podcast, aulas ao vivo e espaço para networking. A compra pode ser parcelada em até seis vezes, e as instruções para acesso à plataforma serão enviadas por e-mail após a confirmação da compra.

Cortella é mestre e doutor em Educação pela PUC-SP, onde lecionou por mais de três décadas, e foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992. É autor de mais de 50 livros e conhecido por unir filosofia, humor e linguagem acessível em suas apresentações. Entre suas obras mais conhecidas estão “Qual é a Tua Obra?”, “Por que Fazemos o que Fazemos?” e “Viver em Paz para Morrer em Paz”.

Serviço

Evento: Cortellando – “Trilhas no Pensar e no Fazer”

Data: 22 de outubro de 2025

Local: Centro de Convenções Salvador – Av. Octávio Mangabeira, 5.490, Boca do Rio

Classificação: 16 anos

Abertura dos portões: 19h

Início da palestra: 20h15 | Término: 22h

Ingressos:

● Individual – 1º Lote (até o dia 30 de agosto): R$ 180,00

● VIP + Saber Ampliado: R$ 480,00 (últimas unidades)

Venda online: www.apalestra.com.br