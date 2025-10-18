Acesse sua conta
Ônibus que tombou em Pernambuco levava mais passageiros que o declarado

Informação é da Secretaria de Defesa Social (SDS)

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 19:46

Crédito: Reprodução

O ônibus que tombou em Pernambuco levava 40 pessoas, número maior do que havia sido declarado, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS). Ao menos 17 pessoas morreram entre a noite da sexta-feira (17) e este sábado (18), após o acidente na BR-423.

De acordo com o g1 Pernambuco, havia três listas de passageiros no veículo, e nenhuma delas condizia com o verificado pelos investigadores. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Defesa Social (SDS) acreditam que algumas das vítimas pegaram carona no ônibus.

“Eu tenho que agradecer a Deus pela segunda vida que ele me deu. [Nós] já estávamos voltando já”, relatou o sobrevivente Sandro Júnior, motorista auxiliar, em entrevista à TV Asa Branca, afiliada da TV Globo na região. A declaração foi feita horas depois do acidente. Ele contou que estava dormindo e acordou após o impacto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros. Os corpos foram encaminhados aos Institutos de Medicina Legal (IML) de Caruaru e Recife, onde passam por necropsia e exames de identificação.

O ônibus era de turismo e havia sido fretado por uma empresa para levar passageiros que foram de Brumado a Pernambuco para fazer compras.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Samu, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil foram acionadas para o resgate. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.

Segundo a TV Globo, a pista ficou interditada durante parte da noite para atendimento às vítimas e remoção do veículo.

Os feridos foram socorridos e levados para hospitais de Paranatama, Iati e Garanhuns. Até a manhã deste sábado, não havia informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

