SALVADOR

Acidente grave deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa

Dois agentes estão em estado grave

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:16

Acidente com viatura da Polícia Militar na Avenida Gal Costa Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um acidente grave envolvendo uma viatura da Polícia Militar da Bahia deixou três policiais feridos na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida Gal Costa, em Salvador.

De acordo com informações da TV Bahia, dois dos agentes militares estão em estado grave. A viatura, que é do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios ou Batalhão de Eventos (Bepe), bateu em um poste na entrada do túnel da avenida.

Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa 1 de 6

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estão no local. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) acompanha a ocorrência.