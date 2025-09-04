Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acidente grave deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa

Dois agentes estão em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:16

Acidente com viatura da Polícia Militar na Avenida Gal Costa
Acidente com viatura da Polícia Militar na Avenida Gal Costa Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um acidente grave envolvendo uma viatura da Polícia Militar da Bahia deixou três policiais feridos na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida Gal Costa, em Salvador. 

De acordo com informações da TV Bahia, dois dos agentes militares estão em estado grave. A viatura, que é do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios ou Batalhão de Eventos (Bepe), bateu em um poste na entrada do túnel da avenida. 

Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa

Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Acidente com viatura da Polícia Militar na Avenida Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
1 de 6
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estão no local. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) acompanha a ocorrência. 

A reportagem tentou contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas não obteve sucesso. 

Leia mais

Imagem - Policiais e empresários são presos por participação em esquema de grilagem de terras na Bahia

Policiais e empresários são presos por participação em esquema de grilagem de terras na Bahia

Imagem - Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Imagem - Rodoviários cancelam protesto após Hapvida manter atendimento 24h em Cajazeiras

Rodoviários cancelam protesto após Hapvida manter atendimento 24h em Cajazeiras

Mais recentes

Imagem - Subúrbio de Salvador ganha 45 novos apartamentos e ecoponto

Subúrbio de Salvador ganha 45 novos apartamentos e ecoponto
Imagem - Policiais e empresários são presos por participação em esquema de grilagem de terras na Bahia

Policiais e empresários são presos por participação em esquema de grilagem de terras na Bahia
Imagem - Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua