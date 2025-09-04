Acidente grave deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:16
Um acidente grave envolvendo uma viatura da Polícia Militar da Bahia deixou três policiais feridos na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida Gal Costa, em Salvador.
De acordo com informações da TV Bahia, dois dos agentes militares estão em estado grave. A viatura, que é do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios ou Batalhão de Eventos (Bepe), bateu em um poste na entrada do túnel da avenida.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estão no local. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) acompanha a ocorrência.
A reportagem tentou contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas não obteve sucesso.