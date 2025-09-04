Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policiais e empresários são presos por participação em esquema de grilagem de terras na Bahia

Mandados foram cumpridos em Salvador, Candeias e Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:23

‘Operação Grilagem S.A’
‘Operação Grilagem S.A’ Crédito: Jeferson Silva/SSP

Oito pessoas foram presas durante a ‘Operação Grilagem S.A’, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia e Secretaria de Segurança Pública (SSP) em Salvador, Candeias e Camaçari, na manhã desta quinta-feira (4). Quatro policiais estão entre os presos.

De acordo com a SSP, o grupo é investigado por operacionalizar rede criminosa especializada na apropriação indevida de terras urbanas e rurais (grilagem) e por outros crimes, como corrupção ativa e passiva. Também foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão.

‘Operação Grilagem S.A’

‘Operação Grilagem S.A’ por Jeferson Silva/SSP
‘Operação Grilagem S.A’ por Jeferson Silva/SSP
‘Operação Grilagem S.A’ por Jeferson Silva/SSP
‘Operação Grilagem S.A’ por Jeferson Silva/SSP
‘Operação Grilagem S.A’ por Jeferson Silva/SSP
1 de 5
‘Operação Grilagem S.A’ por Jeferson Silva/SSP

Segundo as investigações, os policiais utilizavam da profissão para facilitar as ações do grupo criminoso. Dois empresários foram alvos, um deles foi preso em flagrante. A ação é a terceira fase da ‘Operação Crickets’ e contou com a participação das equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do MPBA, da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) da SSP, e das Corregedorias das Polícias Militar e Civil.

A organização criminosa atuava de forma estruturada e meticulosa, dividindo suas atividades em cinco fases: identificação e invasão de terrenos, afugentamento de opositores, edificação de construções, falsificação de documentos e regularização da posse, e, por fim, a venda dos imóveis a terceiros de boa-fé. O grupo utilizava violência e ameaças para garantir o domínio das áreas invadidas, contando com o apoio de agentes de segurança pública.

Leia mais

Imagem - Funcionário da Petrobras que morreu em acidente era primo de prefeito baiano: ‘Lembranças eternas’

Funcionário da Petrobras que morreu em acidente era primo de prefeito baiano: ‘Lembranças eternas’

Imagem - Mulher é esfaqueada dentro de casa por ex-genro em Salvador

Mulher é esfaqueada dentro de casa por ex-genro em Salvador

Imagem - Alerta de golpe: criminosos usam Obras Sociais Irmã Dulce para captar recursos

Alerta de golpe: criminosos usam Obras Sociais Irmã Dulce para captar recursos

Denúncia

A ‘Operação Grilagem S.A’ é um desdobramento de investigações do Gaeco iniciadas com a ‘Operação Crickets’, deflagrada em março de 2022. A atuação do MPBA contra o esquema de grilagem já resultou em denúncia criminal recebida pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Na ação penal, que corre sob segredo de Justiça, o MPBA aponta envolvimento de agentes de segurança e de servidores públicos na regularização fraudulenta de terras invadidas, com manipulação de processos administrativos para garantir a impunidade do grupo criminoso.

Mais recentes

Imagem - Subúrbio de Salvador ganha 45 novos apartamentos e ecoponto

Subúrbio de Salvador ganha 45 novos apartamentos e ecoponto
Imagem - Acidente grave deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa

Acidente grave deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa
Imagem - Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua