Subúrbio de Salvador ganha 45 novos apartamentos e ecoponto

Entregas fazem parte do projeto Mané Dendê, que já soma 345 unidades habitacionais concluídas

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:12

Moradias foram entregues no Novo Mané Dendê Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

O Subúrbio Ferroviário de Salvador ganhou, nesta quinta-feira (4), novas moradias e equipamentos de sustentabilidade dentro do projeto Novo Mané Dendê. Foram entregues 45 apartamentos em dois empreendimentos habitacionais, além de um ecoponto para descarte de entulho e 50 mudas de árvores plantadas em área pública da região.

As unidades habitacionais foram destinadas a famílias que antes viviam em moradias precárias às margens do rio Mané Dendê e que estavam recebendo aluguel social durante a espera. "Todas tinham moradia precária. Elas foram para o aluguel social e esperaram receber esses empreendimentos. Além da questão de moradia digna, proporcionamos a revitalização de toda a área e das vias no entorno", explicou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza.

O Residencial Ana Preta, no Alto da Terezinha, reúne 27 apartamentos de dois e três quartos, incluindo dois adaptados para pessoas com deficiência. Já o Condomínio Bella Vistta, em Itacaranha, conta com 18 unidades, também com opções acessíveis. Cadeirante, Jucileia Santos, de 41 anos, foi uma das beneficiadas.

Além das moradias, a Prefeitura inaugurou o novo Ecoponto de Itacaranha, na Rua Teskey. O espaço foi projetado para receber resíduos da construção civil e apoiar a coleta seletiva. "Esse equipamento é muito importante para a região, permitindo que as pessoas possam descartar seus entulhos, inservíveis, podas, entre outros", afirmou Carlos Augusto Gomes, presidente da Limpurb.

O Novo Mané Dendê já entregou 345 unidades habitacionais e tem outras 343 em fase final de obras. No total, o projeto prevê beneficiar cerca de 45 mil pessoas até 2026, com investimentos que ultrapassam R$ 800 milhões.