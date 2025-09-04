Subúrbio de Salvador ganha 45 novos apartamentos e ecoponto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:12
O Subúrbio Ferroviário de Salvador ganhou, nesta quinta-feira (4), novas moradias e equipamentos de sustentabilidade dentro do projeto Novo Mané Dendê. Foram entregues 45 apartamentos em dois empreendimentos habitacionais, além de um ecoponto para descarte de entulho e 50 mudas de árvores plantadas em área pública da região.
As unidades habitacionais foram destinadas a famílias que antes viviam em moradias precárias às margens do rio Mané Dendê e que estavam recebendo aluguel social durante a espera. "Todas tinham moradia precária. Elas foram para o aluguel social e esperaram receber esses empreendimentos. Além da questão de moradia digna, proporcionamos a revitalização de toda a área e das vias no entorno", explicou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza.
O Residencial Ana Preta, no Alto da Terezinha, reúne 27 apartamentos de dois e três quartos, incluindo dois adaptados para pessoas com deficiência. Já o Condomínio Bella Vistta, em Itacaranha, conta com 18 unidades, também com opções acessíveis. Cadeirante, Jucileia Santos, de 41 anos, foi uma das beneficiadas.
Novas moradias são entregues no Mané Dendê
Além das moradias, a Prefeitura inaugurou o novo Ecoponto de Itacaranha, na Rua Teskey. O espaço foi projetado para receber resíduos da construção civil e apoiar a coleta seletiva. "Esse equipamento é muito importante para a região, permitindo que as pessoas possam descartar seus entulhos, inservíveis, podas, entre outros", afirmou Carlos Augusto Gomes, presidente da Limpurb.
O Novo Mané Dendê já entregou 345 unidades habitacionais e tem outras 343 em fase final de obras. No total, o projeto prevê beneficiar cerca de 45 mil pessoas até 2026, com investimentos que ultrapassam R$ 800 milhões.
Com 85% das intervenções concluídas, o conjunto de obras abrange cinco bairros do Subúrbio: Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela. Além da habitação e da revitalização ambiental, a iniciativa inclui infraestrutura, saneamento, mobilidade e novos equipamentos culturais e esportivos. Estão previstas ainda a construção de um terminal rodoviário, um centro cultural com teatro e salas multiuso e uma arena aquática com piscina semiolímpica.