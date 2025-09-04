Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Edital com investimento de R$ 500 milhões para construção de trecho da Fiol 2 é lançado

Obra com 35,75 quilômetros de extensão será entre os municípios de Guanambi e Caetité, na Bahia; veja como participar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:20

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste Crédito: Infra S.A./Divulgação

Um novo edital para a expansão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 2) foi lançado nesta quinta-feira (4) pelo Governo Federal. O investimento é estimado em R$507,1 milhões para obras em um um trecho de 35,75 quilômetros de extensão entre os municípios de Guanambi e Caetité, na Bahia.

De acordo com o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, a nova obra vai fazer a integração entre o município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, até o Porto de Ilhéus, na Bahia. Além disso, esta etapa também vai permitir condições de ligação em direção a Chancay, no Peru, formando um Corredor Bioceânico no país. “A nova solução é histórica, pois há 15 anos o governo tentava viabilizar a construção deste trecho", completou.

Veja registro das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação
1 de 7
Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste por Infra S.A./Divulgação

Como participar

O traçado da ferrovia, que inicialmente era previsto para margear a barragem de um reservatório de água responsável pelo abastecimento de diversos municípios da região, foi revisado pela Infra S.A, uma empresa pública federal que presta serviços de planejamento e estruturação de projetos para o setor de transportes. Além da construção do trecho denominado Lote 05FC, também está prevista a elaboração dos projetos de engenharia necessários para a execução do empreendimento.

“As equipes da Infra S.A. trabalharam para adequar o traçado, principalmente próximo à Barragem de Ceraíma. O novo percurso garante o equilíbrio ambiental e uma ferrovia mais sustentável. Isso mitiga os riscos para a população local”, pontuou o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos.

As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar propostas exclusivamente pela plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil, observando o critério de menor preço. O edital e seus anexos estão disponíveis no portal da Infra S.A.

Leia mais

Imagem - Definições sobre a FCA e a Fiol devem ficar para 2026

Definições sobre a FCA e a Fiol devem ficar para 2026

Imagem - Corredor Fico-Fiol vai demandar gastos de R$ 44 bilhões para ficar pronto

Corredor Fico-Fiol vai demandar gastos de R$ 44 bilhões para ficar pronto

Imagem - Obras da Fiol param sem data para retomada

Obras da Fiol param sem data para retomada

Mais recentes

Imagem - Festival de Lençóis anuncia Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo; veja programação completa

Festival de Lençóis anuncia Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo; veja programação completa
Imagem - Uesb abre 300 vagas para cursos à distância; veja como se inscrever

Uesb abre 300 vagas para cursos à distância; veja como se inscrever
Imagem - Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Feira de Santana

Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua