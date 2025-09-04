FERROVIA

Edital com investimento de R$ 500 milhões para construção de trecho da Fiol 2 é lançado

Obra com 35,75 quilômetros de extensão será entre os municípios de Guanambi e Caetité, na Bahia; veja como participar

Monique Lobo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:20

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste Crédito: Infra S.A./Divulgação

Um novo edital para a expansão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 2) foi lançado nesta quinta-feira (4) pelo Governo Federal. O investimento é estimado em R$507,1 milhões para obras em um um trecho de 35,75 quilômetros de extensão entre os municípios de Guanambi e Caetité, na Bahia.

De acordo com o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, a nova obra vai fazer a integração entre o município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, até o Porto de Ilhéus, na Bahia. Além disso, esta etapa também vai permitir condições de ligação em direção a Chancay, no Peru, formando um Corredor Bioceânico no país. “A nova solução é histórica, pois há 15 anos o governo tentava viabilizar a construção deste trecho", completou.

Como participar

O traçado da ferrovia, que inicialmente era previsto para margear a barragem de um reservatório de água responsável pelo abastecimento de diversos municípios da região, foi revisado pela Infra S.A, uma empresa pública federal que presta serviços de planejamento e estruturação de projetos para o setor de transportes. Além da construção do trecho denominado Lote 05FC, também está prevista a elaboração dos projetos de engenharia necessários para a execução do empreendimento.

“As equipes da Infra S.A. trabalharam para adequar o traçado, principalmente próximo à Barragem de Ceraíma. O novo percurso garante o equilíbrio ambiental e uma ferrovia mais sustentável. Isso mitiga os riscos para a população local”, pontuou o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos.